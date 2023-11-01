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Haberler Ekonomi “S plakalarınızı satmayın” uyarısı

“S plakalarınızı satmayın” uyarısı

HABER MERKEZİ
“S plakalarınızı satmayın” uyarısı

İZMİR otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, bazı çıkar gruplarının "S Plaka ihalesi yapılacak" şeklinde spekülatif haberler paylaştığını, burada S plakayı ucuza alma niyetinin yattığını öne sürdü.

Başkan Mert, İzmir Büyükşehir'in gündeminde yeni bir S plaka ihalesi olmadığını, zaten son ihalede 400 S plakadan 124'ünün alıcı bulduğunu hatırlatarak, "Odamız S plaka değerini 5 milyon lira olarak belirledi. O söylentilere kanmayın, plakanızı sakın satmayın" diye meslektaşlarına seslendi. Erdem Mert, "Servisçi meslektaşlarımı kandırmaya yönelik bu spekülatif haberlere itibar edilmemesini istiyorum" dedi. Başkan Mert, yeni bir S plaka ihalesinin gündemde olmadığını, bu nedenle S plakayı ucuza kapatmayı hedefleyen çıkar gruplarına fırsat verilmemesi konusunda uyardı.

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