“S plakalarınızı satmayın” uyarısı

İZMİR otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, bazı çıkar gruplarının "S Plaka ihalesi yapılacak" şeklinde spekülatif haberler paylaştığını, burada S plakayı ucuza alma niyetinin yattığını öne sürdü.

Başkan Mert, İzmir Büyükşehir'in gündeminde yeni bir S plaka ihalesi olmadığını, zaten son ihalede 400 S plakadan 124'ünün alıcı bulduğunu hatırlatarak, "Odamız S plaka değerini 5 milyon lira olarak belirledi. O söylentilere kanmayın, plakanızı sakın satmayın" diye meslektaşlarına seslendi. Erdem Mert, "Servisçi meslektaşlarımı kandırmaya yönelik bu spekülatif haberlere itibar edilmemesini istiyorum" dedi. Başkan Mert, yeni bir S plaka ihalesinin gündemde olmadığını, bu nedenle S plakayı ucuza kapatmayı hedefleyen çıkar gruplarına fırsat verilmemesi konusunda uyardı.