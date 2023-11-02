Aydın’da ekmek 8 liradan satılacak

AYDIN'DA 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira artırılarak 8 liradan satılacak. Aydınlı fırıncı esnafları, ekmek üretim maliyetindeki artışı gerekçe göstererek, ekmeğe zam talep etti. Talep üzerine Ekmek Komisyonu toplandı. Oda ve belediye temsilcilerinin yer aldığı komisyon, söz konusu talebi değerlendirerek, ekmek fiyatına 1 liralık zam yapma kararı aldı. Oy çokluğu ile alınan karara göre Efeler, Köşk, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Çine ilçeleri ile Umurlu, Ortaklar ve Akçaova mahallelerinde, 200 gram ekmeğin satış fiyatı, 8 lira olarak belirlendi.