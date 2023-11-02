  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’da ekmek 8 liradan satılacak

Aydın’da ekmek 8 liradan satılacak

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da ekmek 8 liradan satılacak
AYDIN'DA 200 gram ekmeğin fiyatı, 1 lira artırılarak 8 liradan satılacak. Aydınlı fırıncı esnafları, ekmek üretim maliyetindeki artışı gerekçe göstererek, ekmeğe zam talep etti. Talep üzerine Ekmek Komisyonu toplandı. Oda ve belediye temsilcilerinin yer aldığı komisyon, söz konusu talebi değerlendirerek, ekmek fiyatına 1 liralık zam yapma kararı aldı. Oy çokluğu ile alınan karara göre Efeler, Köşk, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Çine ilçeleri ile Umurlu, Ortaklar ve Akçaova mahallelerinde, 200 gram ekmeğin satış fiyatı, 8 lira olarak belirlendi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA