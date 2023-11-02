Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

Son dakika... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda şunları kaydetti;

2024 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayı başında komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir.

EYT'lilerin 51,1'i emekli olup çalışmaya devam etmektedir. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyondur.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz. Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla bugün 17 farklı prim teşvik, destek ve indirimi uyguluyoruz. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız.