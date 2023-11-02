Bakan Uraloğlu’dan THY’nin sefer iptalleriyle ilgili açıklama: Siber saldırı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları:

(THY'nin sefer iptalleri) BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek.

"(ZENGEZUR) BU KORİDOR HANGİ ÜLKEDEN GEÇERSE KATKI SAĞLAYACAK"

Aktif olan Bakü-Tiflis-Kars hattı kıymetli bir güzergah. Doğrudan Azerbaycan ile bir bağlantı yapacağımız Zengezur Koridoru var. Hat halen çalışılıyor, birçok firma var. Diğer özellikle Ermenistan tarafında ve Nahçivan tarafında güzergahlar, hatlar var, onların da iyileştirilmesi gerekiyor. Iğdır ve Kars'a kadar ihale sürecini tamamladık. Detaylarını da biz de çalışmaya başlarız. Ermenistan Başbakanı'nın bu koridorun kendi ülkelerinden geçmesiyle ilgili yaklaşımları olduğunu gördük. Ben zaten hep söylüyordum. Bu koridoru hangi ülkeden geçerse oraya katkı sağlayacaktır. Karşılıklı kazan-kazan politikasına bakıldığında Ermenistan'ın bu noktaya gelmesini bekliyordum.