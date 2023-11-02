Emekli ikramiyeleri 15 Kasım’a kadar ödenecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye yapılacak tek seferlik 5 bin lira ikramiye hakkında son noktayı koydu Bakan Vedat Işıkhan, emekliye ödenecek olan tek seferlik 5 bin liralık ikramiye hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

12,2 MİLYON EMEKLİ

IŞIKHAN, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, çalışmalardan sona gelindiğini belirterek "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." diye cevapladı.

Öte yandan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım'a kadar yapılacak olup toplamda 12,2 milyon emekliyi ilgilendirecek. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak.