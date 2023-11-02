Kartlı ödeme tutarları Eylül’de yüzde 122 arttı

BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM), Eylül ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 807,7 milyar TL oldu. Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 112,7 milyon, banka kartı sayısı 184,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 84,5 milyon adet oldu. 2022 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18'lik, banka kartı adedinde yüzde 12'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 381,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.