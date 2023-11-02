Turistik Doğu Ekspresi 11 Aralık’ta başlayacak

BAKAN Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023 ve 8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023 ile 10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak. Yılbaşı ve sömestrde ek seferler konulacak" dedi.

ODA FİYATLARI

TURİSTİK Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişirken, düşük dönem oda ücreti 6 bin lira normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilecek, ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.