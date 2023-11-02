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Ziraat Katılım Somali Şubesi hizmete açıldı

HABER MERKEZİ
Ziraat Katılım Somali Şubesi hizmete açıldı
AFRİKA kıtasında 2020 yılında faaliyete başlayan Sudan Şubesi ile Türk bankacılık tarihinde bir ilke imza atan Ziraat Katılım, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yurt dışındaki ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir "Köklü tarihsel bağlara sahip olan Türkiye Somali ilişkileri, karşılıklı güven, dostluk ve kazan-kazan anlayışı politikasıyla devam etmektedir. Devletimizin Afrika vizyonu doğrultusunda açılışını yaptığımız Somali Şubemiz, Türkiye ve Somali arasındaki dış ticaretin ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstlenecektir" dedi.
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