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Haberler Ekonomi ‘Beyaz şapkalı’ hackerlar yetişiyor

‘Beyaz şapkalı’ hackerlar yetişiyor

RAMAZAN AYDEMİR
‘Beyaz şapkalı’ hackerlar yetişiyor
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) kapsamındaki Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ta, "Siber Vatan" programı çerçevesinde kötü amaçlı yazılımların ve siber saldırılara karşı donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla 180 üniversite öğrencisine eğitim verilmeye başlandı. Seçilen öğrencilere siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, beyaz şapkalı hacker (iyi niyetli siber güvenlik uzmanı), adli analiz, tersine mühendislik, malware (kötü amaçlı yazılım) analizi gibi teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.
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