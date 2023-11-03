İhracatçılar dış ticaret açığını düşürecekler

TÜRK ihracatçıları, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay'da 6. Kez düzenlenecek olan Çin'in en prestijli fuarı olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023"te Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmak ve dış ticaret açığını düşürmek için mesai harcayacaklar. Türkiye'nin, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata karşılık 363 milyar dolar ithalat yaptığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 109 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 38 milyar dolarlık kısmının Çin kaynaklı olduğunu belirtti.

Eskinazi, "Çin 2022 yılı verilerine göre 3,6 trilyon dolar ihracat ile dünyada birinci sırada olmasına karşın, 2,7 trilyon dolarlık ithalatla dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi durumunda. Ticaret Bakanlığımızın 2022 yılında hayata geçirdiği "Uzak Ülkeler Eylem Planı" yıllık 20 milyar dolar ihracat yaptığımız 18 ülkeye ihracatımızı 80 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Çin'e olan ihracatımızı 4 kat artırarak 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" dedi.