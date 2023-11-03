Otomotiv satışları yine rekor kırdı

OTOMOBİL ve hafif ticari araç satışı, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet ile rekor tazeledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 büyüyerek 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar, 2023'ün ocak-eylül döneminde 857 bin 575 adet olarak gerçekleşerek rekor seviyeye ulaşmıştı.2023 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.

SUV BİRİNCİ SIRADA

EN çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201 bin 622 adet satış ile sedan, yüzde 20,5 pay ve 153 bin 927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında, van gövde tipi yüzde 77,5 pay ve 162 bin 328 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,6 pay ve 20 bin 105 adetle 2. sırada yer aldı.