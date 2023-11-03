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Haberler Ekonomi SGK akıllı ilacı ‘tedbiren’ ödeyecek

SGK akıllı ilacı ‘tedbiren’ ödeyecek

HABER MERKEZİ
SGK akıllı ilacı ‘tedbiren’ ödeyecek

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde cilt kanseri hastası Özkan Özcan (45), tedavisi için gerekli olan ancak SGK'nın ödeme kapsamında olmayan ilacın karşılanması için dava açtı. Mahkeme ödemenin SGK tarafından tedbiren karşılanmasına hükmetti.

Özkan Özcan, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu ve cilt kanseri tespit edildi. Doktor, 'Optivo' adlı akıllı ilacı reçete etti. Özkan, SGK tarafından karşılanmayan ilacı alamayınca mahkemeye gitti. Sonuç olarak mahkeme ilacın kesinti yapılmaksızın SGK tarafından tedbiren karşılanmasına hükmetti.

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