Manisa TEKNO Tarım23 açıldı

Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı TEKNO Tarım23 bu yıl 17. kez üreticiler için kapılarını açtı. Tarımdaki son teknoloji araç ve ekipmanların yer aldığı fuar 5 Kasım Pazar Günü'ne kadar devam edecek. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise "Manisa ekonomisine yön veren öncelikli sektörler arasında tarım ve sanayi ön plana çıkmaktadır. Manisa'da yaklaşık 400 bin kişi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Bu veriyi dikkate aldığımızda tarımın Manisa'nın can damarını olduğunu söyleyebiliriz. Manisa çiftçisi yeniliğe ve teknolojiye açıktır" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışı gerçekleştirildi.