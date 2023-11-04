  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa TEKNO Tarım23 açıldı

Manisa TEKNO Tarım23 açıldı

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa TEKNO Tarım23 açıldı
Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı TEKNO Tarım23 bu yıl 17. kez üreticiler için kapılarını açtı. Tarımdaki son teknoloji araç ve ekipmanların yer aldığı fuar 5 Kasım Pazar Günü'ne kadar devam edecek. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise "Manisa ekonomisine yön veren öncelikli sektörler arasında tarım ve sanayi ön plana çıkmaktadır. Manisa'da yaklaşık 400 bin kişi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Bu veriyi dikkate aldığımızda tarımın Manisa'nın can damarını olduğunu söyleyebiliriz. Manisa çiftçisi yeniliğe ve teknolojiye açıktır" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışı gerçekleştirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA