Sahte ilan açanlar sırra kadem bastı

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılık ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için yapılan düzenlemeyle 'Kimlik Doğrulama' zorunluluğu 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Buna göre ilan sitelerinde satış gerçekleştirmek isteyen kişiler ve emlak ofisleri e-devlet üzerinden kimlik veya yetki belgesi doğrulaması yapmak zorunda. Yapılan düzenlemeyle birlikte mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

BİNLERCESİ HEMEN SİLİNDİ

Düzenlemeyi değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Uzun süredir piyasada sahte ilan, kayıt dışı ilan, yanıltıcı ve dolandırıcılık amaçlı ilanlar, hatta bir bölgenin fiyatlarını yükseltmek için yapılan manipülatif ilanlarının tamamı, sahibi sıfatı ile ilan veren kişilerden kaynaklanıyordu. Bakanlıkta bir yönetmelik değişikliğine gitti. Fakat sistem henüz tam olarak anlaşılamadı. Bu işin 2 tane maddesi var. Birincisi, bireysel ilanlarda kişi mutlaka mülkiyet sahibi olduğunu kimlik doğrulama sistemi ile ispat etmeli. İkincisi de emlakçı yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek. Sahte ilan, yanıltıcı ilan, kayıt dışı emlakçılık yapan kişilerin 'sahibiyim' diye verdiği ilanlar hepsi şuan da silinmeye başladı. Son 2 günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı"dedi.

SEKTÖRDE OLUMLU GELİŞMELER

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, "Tüketiciler internet üzerinden araç alırken; pert araç, kaparo dolandırıcılığı gibi birçok dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmaktaydı. Bu kimlik doğrulama sistemiyle artık bunun önüne geçildi diyebiliriz. Bunların hepsi sektörümüz açısından olumlu düzenlemeler. Pandemi sürecinde her iki araçtan bir tanesi kayıt dışı satılmış. Bu çok büyük bir orandı. Onun için biz yetki belgeli olan kurumların otomotiv sektöründe bu işi yapmalarıyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.