Yurt asansörlerine ‘karekod’ uygulaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesiyle ilgili sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçen hafta Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasıyla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Sorumluların adalet önünde mutlaka hesap vereceğini söyleyen Bak, tüm KYK yurtlarının asansörlerine karekod uygulaması geleceğini belirtti. Bakan Bak, "Bakanlığa bağlı tüm tesislerde olduğu gibi 830 yurtta da periyodik asansör bakım ve denetimleri gerçekleştirildi. Bakımların ihmal edildiği bilgisi asılsız. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nun yıllık asansör bakımı, 13 Temmuz 2023'te yapıldı. Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek" ifadelerini kullandı.