100 bin işletmeye 450 milyon dolar

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda, "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı"nın detayları anlatıldı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, hedeflerinin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere depremlerden etkilenen yerlerdeki 100 bin esnafa destek sağlamak olduğunu söyledi. Programa şimdiye kadar 10 bin başvuru aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, "Bu KOBİ'lerimiz açısından da bir can suyu niteliği taşıyarak bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasında KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle bir umut verebileceğimiz destek programı. Bu destek programına başvuru şartlarını çok kolaylaştırdık. 450 milyon doları buradaki 11 ilimize, özellikle 4 il ve 2 ilçe olmak üzere toplamda 11 ilimize dağıtacağız" dedi.