12 ayda 5,4 milyar dolar savunma sanayisi ihracatı

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık edildiğini belirterek, "20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

"Biz'in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde konuşan Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, 21 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini attıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Kacır, dünyadaki dönüşümü yakalayanların başarılı olacağı gerçeğinden hareket ettiklerini anlatarak, "Küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politikaları bir bütün olarak uyguluyoruz" dedi.