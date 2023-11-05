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47 milyonluk tarımsal destek hesaplara yattı

HABER MERKEZİ
47 milyonluk tarımsal destek hesaplara yattı
TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 47 milyon 185 bin TL'lik destekleme ödemesi dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Ödemelere ilişkin detaylar; Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 17 milyon 498 bin 149 TL, Bireysel Sulama Sistemleri desteği kapsamında 15 milyon 629 bin 506 TL, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 9 milyon 357 bin 345 TL, Düve Alım desteği kapsamında 4 milyon 700 bin TL. Toplamda 4 kalemde 47 milyon 185 bin TL şeklinde olduğu bildirildi.
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