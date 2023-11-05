47 milyonluk tarımsal destek hesaplara yattı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında 47 milyon 185 bin TL'lik destekleme ödemesi dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Ödemelere ilişkin detaylar; Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 17 milyon 498 bin 149 TL, Bireysel Sulama Sistemleri desteği kapsamında 15 milyon 629 bin 506 TL, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 9 milyon 357 bin 345 TL, Düve Alım desteği kapsamında 4 milyon 700 bin TL. Toplamda 4 kalemde 47 milyon 185 bin TL şeklinde olduğu bildirildi.