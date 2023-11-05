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Haberler Ekonomi Liseliler, istihbarat için robotik kuş yaptı

Liseliler, istihbarat için robotik kuş yaptı

HABER MERKEZİ
Liseliler, istihbarat için robotik kuş yaptı
İZMİR'İN Karabağlar ilçesindeki bir lisesinin öğrencileri, askeri istihbarat alanında kullanılması amacıyla otonom robotik kuş 'Firnas'ı tasarladı. Kuş gibi kanat çırpan, akıllı sistemiyle alanda fark edilmeden teröristleri tespit edip merkeze iletebilecek olan Firnas, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarışmasında Ar-Ge ve proje uygulamaları alanında Türkiye 1'incisi oldu. Necmettin Erbakan Teknoloji Fen Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri 8 ay süren kodlama ve montaj çalışmalarının ardından robotik kuşu uçurmayı başardı.
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