Moldova’dan Marmaris’e yatırım daveti

MOLDOVA'NIN Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor "Vergilerimiz komşu ülkelere göre düşük, imkanlar ve fırsatlar çok fazla. Marmarisli ve Türkiye'den iş insanlarını davet ediyoruz. Moldova'yı çok seveceksiniz" Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Ticaret Odası'nda (MTO) iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.

'YETERLI POTANSIYELIMIZ VAR'

Büyükelçi Croitor, Marmaris Moldova Fahri Konsolosu Gül Yazıcı ile beraber MTO Başkanı Mutlu Ayhan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. MTO toplantı salonunda üyelere ülkesindeki teşvikleri anlatan Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaretin son yıllarda geliştiğine işaret ederek, "Ticaretimiz daha çok gelişsin istiyoruz. Her iki ülkede de yeterli potansiyel var" dedi.