Sahte ilan yasakları galericileri rahatlattı

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, "Galerici esnafımızın talebini ilettiğimiz Ticaret Bakanı sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve ekibine gereğini yerine getirdiği için sektörüm adına teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığının, ikinci el taşıt satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirdiği ilan yasağının uygulanmasına bugünden itibaren başlandı. Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2023 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmış, 2 aylık da geçiş süreci tanınmıştı. Biz kayıt altındaki üyelerimize geçiş süreci hakkında detaylı bilgiler sunduk" dedi.

YETKİ BELGESİ ŞARTI

Galerici esnafın işini güvenle yapacağına dikkati çeken Başkan Dursun, "Düzenlemeye göre, kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşıtın ilana konulması 1 Kasım'dan yani bugünden itibaren yasak. Oto galericilerimiz, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı ilana koyabilecek. Düzenlemeyle ilan sitelerine de üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ikinci el taşıtın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirildi. e-Devlet ile kimlik doğrulaması gerekecek. İlanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapılacak" ifadelerini kullandı.

İHLALLERE BÜYÜK CEZA

İkinci el araç sektörünün kayıt dışı faaliyetlerine son verilmesini her platformda dile getirdiklerini vurgulayan İzmir Oto Galericileri Odası Başkanı Zafer Dursun, "İkinci el araç sektörünün kayıt dışı faaliyetlerin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olduğunu defalarca söyledik. Sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonların esnafımızı da tüketicilerimizi de mağdur ettiğini ifade ettik. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ekibiyle yaptığımız toplantılarda sektörde yaşanan aksaklıkları paylaşarak kendilerine ilettik. Türkiye'de yıllık ikinci el ve sıfır olmak üzere toplamda yaklaşık 9 milyon araç satılıyor. Bugün satışların 5'te 1'i bayi, gerçek kullanıcı ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından yapılırken 5'te 4'lük kısmında ise sorun yaşanabiliyordu. Talep ettiğimiz bu düzenleme sayesinde sahte ilanlarla dolandırıcılıklar engellenirken bu işi yan meslek edinerek kayıt dışı ticaret yapan, piyasayı haksız yere yükselterek fahiş artışlara sebep olan kişiler de piyasadan temizlenecek. Yaşanan mağduriyetler ortadan kalkacak. Uygulamayı ihlal edenlere 100 bin liraya varan cezai işlemlerin uygulanması da caydırıcı olacak. Tüketicilerimize de esnafımıza da hayırlı olsun. Oda olarak bu düzenlemede üstlendiğimiz aktif çalışmamız gibi önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.