Söke, Aydın’ın gururu oldu

60 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle mutfakların vazgeçilmez markası Söke, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesine Aydın'dan giren tek firma oldu. 2021 yılında listenin 145. sırasında bulunan Söke, 2022 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 1 milyon TL'yle 127 basamak yükselerek listenin 18. sırasında yerini aldı. Türkiye'nin en bilinen un markası Söke, yurt dışında büyüme ve gıda sektörünün katma değeri yüksek alanlarına yatırım yapma stratejisi kapsamında ABD'nin önde gelen gıda sertifikalarına sahip Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. (Rudi's)'ın yüzde 12,65'ini satın almıştı.

Yenilenebilir enerji ve çocuk oyun hamuru alanlarında da yatırımı bulunan Söke, İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesine Aydın'dan giren tek firma oldu. 2021 yılında listenin 145. sırasında bulunan Söke, 2022 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 1 milyon TL'yle 127 basamak yükselerek listenin 18. sırasında yerini aldı. Söke, gerçekleştirdiği 2 milyar 456 milyon TL net satışla da listenin 17. firması oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, "2023'ün ilk yarısında 1 milyar 911 milyon TL satış hasılatı gerçekleştirdiklerini söyledi.