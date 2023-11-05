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Haberler Ekonomi Yeni Toyota C-HR üretim hattından çıktı

Yeni Toyota C-HR üretim hattından çıktı

HABER MERKEZİ
Yeni Toyota C-HR üretim hattından çıktı
Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'daki fabrikasında Avrupa'da üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR üretim hattından çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Sakarya'daki fabrikada düzenlenen Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, tanıtım filmi gösterildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Toyota'nın Türkiye'de 30 yıldır yatırım yapmaya, istihdama, araç üretmeye, ihracat yapmaya devam ettiğini söyledi.
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