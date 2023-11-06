Haksız fiyat artışına 137 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haksız fiyat artışı yapan ve bu yüzden vatandaşları olumsuz etkileyip, iyi niyetli işletmeleri de zan altında bırakan fırsatçı firmaları sıkı şekilde takip ettiklerini belirtti. Bolat, "Tüm aktörlerle yakın temas halinde, zaman zaman kapsamlı istişare toplantıları yaparak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte tartışıyoruz. Denetimlerimiz, günlük olarak rutin bir şekilde devam etmekte. Bu minvalde, 81 ilimizdeki ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile birlikte olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde kullanılacak acil ihtiyaç ürünlerinde bugüne kadar 55 bin 392 firma ve 314 bin 878 ürün haksız fiyat artışı kapsamında denetlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muzca tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 1903 firmaya toplam 137 milyon 114 bin 620 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi" diye konuştu.