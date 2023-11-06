Patates üreticinin yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ikinci dönem ekilen patateste hasat döneminin sonuna yaklaşılırken, bu yıl satış fiyatı ile patatesin üreticisinin yüzünü güldürdüğü belirtildi. Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı'da temmuzda başlayan patates hasadında sona gelindi. Temmuz ayında ekimi yapılıp ekim ayı sonu kasım ayı başında hasadı yapılan ikinci ekiliş patatesler, verim bakımından üreticinin yüzünü güldürdü. Öte yandan, en kaliteli patates cinsi olan agriya cinsi patatesin tarlada 8 ila 9 lira arasında kilogramının satıldığı, diğer patateslerin kilogram satış fiyatının ise 6-7 TL arasında satıldığı kaydedildi.