Türkiye’ye 250 milyar dolar yatırım geldi

Projeyle yıllık 10 bin ton organik atıktan elde edilecek biyometan gazıyla, PepsiCo Manisa Fabrikası'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'u karşılanırken; yıllık 1237 ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlanıyor. PepsiCo Türkiye yeni projesiyle, Cumhuriyetin 100. yılında; 250 milyon TL'si güneş enerji panelleri ve 100 milyon TL'si ise biyometanizasyon tesisi olmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarına 350 milyon TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Son 20 yılda Türkiye'deki güven ve istikrar ortamı sayesinde uluslararası yatırımlar açısından büyük bir atılım olduğunu bu sürede 250 milyar dolar yatırım geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, bu yatırımlar içinde enerji sektörünün başat bir rol oynadığına dikkat çekti. Kılınç, Biyometanizasyonun, sürdürülebilir bir gelecek için en önemli değer olduğuna, bu çerçevede bugün açılışı yapılan biyometanizasyon tesisinin farkındalığı artırmak suretiyle ülkemizin yeşil dönüşümüne, cari açığının azaltılmasına ve 2053 net sıfır emisyon hedefine önemli bir katkı sağlayacağına dikkat çekti. Kılınç, tesisin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yani yatırım yüzyılında ofis olarak açılışını yaptıkları ilk yatırım olduğuna ve bu yatırımın açılışına şahitlik ettikleri için de büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tesis gibi yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımları her zaman desteklediklerinin ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Kılınç 'Her başarılı yatırım hikayesi yeni gelecek oyuncuların da önünü açmaktadır. Ülkemize güvenerek yatırım yapan PepsiCo ailesini tebrik ediyoruz" dedi.

350 MİLYONLUK YATIRIM

Biyometanizasyon Tesisiprojesini sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine katkı sağlamak amacıyla, üretimden gelen organik atıklardan yine üretimde kullanılan doğalgaza ikame olarak biyometan üretimi sağlamak için hayata geçirdiklerini dile getiren PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, "PepsiCo olarak diğer fabrikalarımızda da kojenerasyon tesislerimiz var ve organik atıklardan elektrik üretiyoruz. Bu projemizde ise Manisa fabrikamızda elektrik değil doğalgaza emsal biyometan üretecek ileri teknoloji ve mühendislik içeren bir sistemi ilk kez uyguladık. Böylece organik atıklarımızdan yüzde 99 saflıkta biyometan gazı ürettik. Bu işlem sayesinde ürettiğimiz biyometanı üretim hatlarımızda doğal gazın yerine yakıt olarak kullanılabiliyoruz. Türkiye'de ve Pepsi- Co ekosisteminde bir ilk olan projenin ülkemizde ve dünyada diğer şirketlere de ilham vereceğine inanıyoruz. PepsiCo Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında 250 milyon TL'si güneş enerji panelleri ve 100 milyon TL'si ise biyometanizasyon tesisi olmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarına 350 milyon TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.