Emekli, çifte zam ve ikramiye ile gülecek

EMEKLİ maaşları için Ocak ayında enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte 2 düzenleme birden yapılacak. Emekli maaşı zammı için 4 aylık rakamlar Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası belli oldu. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ile beraber tüm emekli maaşları için düzenleme yapılacak.

Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Başkan Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Emekli taban aylığının Ocak zammı ile artmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

Öte yandan 5 bin liralık ikramiyelerin de 15 Kasım'ı geçmeyecek şekilde tahsis numasına göre ödenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla, tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" diye konuştu.