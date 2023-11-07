Ikinci el piyasasında durgunluk dönemi

EGE Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun, yaklaşık iki yıldır hareketli olan ancak son aylarda durgun bir piyasaya sahip kinci el otomobil pazarının, yerel seçimlere kadar, yatay seviyede seyretmeye devam edeceğini söyledi. Yerel seçimlerin ardından fiyatların yeniden yükselişe geçeceği tahmininde bulunan EGOD Başkanı Torun, pazarın enflasyon ve döviz kurları etkisinde seyir izleyeceğini vurguladı.

Baskılanan dolar ve euro kurlarının seçimlerin ardından 40-45 TL bandına oturacağı tahmininde bulunan Torun, otomobil fiyatlarında bir düşüş beklemediklerini söyledi. Otomobil kredi faizlerinin çok yüksek olmasının yanı sıra krediye ulaşımın zorlaşmasının da hem ikinci el hem de sıfır otomobile olan talebi olumsuz etkilediğini ifade eden Torun, seçimlerden önce yapılacak bir ÖTV matrahı düzenlemesi ile sektörün yeniden canlanabileceğinin altını çizdi.