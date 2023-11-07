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Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 personel alımı yapacağını duyurdu. 1 Kasım tarihinde başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği ve ilana ne şekilde başvuru yapılacağı araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alımı yapacak? İlana nereden nasıl başvuruda bulunulur? İşte başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 25 (yirmi beş) sağlık uzman yardımcısı alınacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru tarihini ve şartlarını araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

BAŞVURU TARİHİ: Başvurular, 01 Kasım 2023 Çarşamba günü başlayıp 07 Kasım 2023 Salı günü sona erecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav Tarihleri: 06 – 11 Aralık 2023 tarihleri arası b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır

Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar başvurularını 01 – 07 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşarak elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak imzalı ve fotoğraflı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).
b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

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