Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır