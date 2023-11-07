Sağlık Bakanlığı 25 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı...

BAŞVURU TARİHİ: Başvurular, 01 Kasım 2023 Çarşamba günü başlayıp 07 Kasım 2023 Salı günü sona erecektir.
SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav Tarihleri: 06 – 11 Aralık 2023 tarihleri arası b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.