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Haberler Ekonomi Türkiye, kekik ve defne ihracatında dünya lideri

Türkiye, kekik ve defne ihracatında dünya lideri

HABER MERKEZİ
Türkiye, kekik ve defne ihracatında dünya lideri

KALINTISIZ üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için Avrupa'nın dört yanından baharat üreticileri ve ihracatçıları bir araya geldi. Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliği'nin (ESA) Teknik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Kekik ve defnede ihracatta dünya birincisi olan Türkiye'yi ESA Toplantısında temsil eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Avrupa Birliği'ndeki sektörle ilgili gelişmeleri takip edip Türkiye menşeli ürünler hakkında görüş bildirdiklerini söyledi. Tarakçıoğlu, "Özellikle Ege Bölgesi Türkiye'nin baharat ihracatının merkez üssü. Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 60'ından fazlasını Egeli ihracatçılar gerçekleştiriyor" diye konuştu.

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