YKS 2024 Sınav takvimi açıklandı

ÖSYM, 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni açıkladı. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 'osym. gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamada takvimin hayırlı olmasını dileyerek, "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1'inci gün oturumları 20 Temmuz'da, 2'nci gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 22 Eylül'de yapılacak" dedi.