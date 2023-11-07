Yollar elektrikleniyor

Türkiye'de ekim ayı itibarıyla elektrikli otomobil satışlarının pazardan aldığı pay yüzde 6,5'e yükselirken, 2012'de 1 adet olan en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2023'te 27'ye çıktı. Bu yılın 10 ayında en fazla satılan elektrikli otomobil modeller sırasıyla Tesla Model Y, Togg T10X ve Nissan Qashqai e-Power olarak belirlendi. 81 ilde 2 bin 800'ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 şarj noktasına ulaşıldı. Türkiye'deki elektrikli mobilitenin gelişimi birçok markanın dikkatini çekti. Avrupalı ve Asyalı birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu. Diğer yandan, elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 artarak 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları ise yüzde 67,8 artarak 749 bin 501 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 50,6 büyüyerek 209 bin 441 adede ulaştı. Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 10 ayında benzinli otomobiller 502 bin 639 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 111 bin 354 adetle ikinci sırada yer aldı.Hibrit otomobil satışları 78 bin 387, otogazlı otomobil satışları da 8 bin 238 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise 48 bin 883 adet seviyesinde gerçekleşti. Böylece elektrikli ve hibrit otomobil satışları 127 bin 270 adetle, dizel otomobil satışlarını geride bıraktı.