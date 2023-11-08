56 yıllık gıda devi satılıyor

56 yıllık Tat Gıda'nın yeni sahibinin belirlenmesine az bir zaman kaldı. Koç Holding, satın alma tekliflerini değerlendirme aşamasına geçti. Çeşitli uluslararası kuruluşlar, Dardanel ve Yayla Agro satın alma için bağlayıcı teklifte bulundu. Türkiye'nin köklü şirketlerinden Koç Holding'in sahibi olduğu Tat Gıda satılıyor. Koç Holding daha önce şirketin satışına ilişkin görevlendirmelerin yapıldığını duyurmuş ve satış işlemleri için ikinci faza geçildiğini belirtmişti. Potansiyel alıcılar arasında Dardanel ve Yayla Agro bulunuyor. Her iki şirket de bağlayıcı tekliflerini Koç Holding'e bildirdi.