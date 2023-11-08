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Haberler Ekonomi Ankara’da e-ihracatın geleceği konuşulacak

Ankara’da e-ihracatın geleceği konuşulacak

HABER MERKEZİ
Ankara’da e-ihracatın geleceği konuşulacak
Ankara'da elektronik ihracatın tüm yönlerinin ele alınması için Ticaret Bakanlığı himayesinde, e-İhracat Zirvesi düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, katma değerli ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 8-10 Kasım'da Ankara Ticaret Odası Congresium'da e-İhracat Zirvesi düzenleneceği belirtildi. Bakanlık himayesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda yapılacak zirveye ilişkin, "3 günlük eğitim etkinliği ile e-ihracat tüm yönleriyle ele alınacak.
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