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Aydem enerji üretimi ve santral gücü arttı

KAZIM YÖRÜKCE
Aydem enerji üretimi ve santral gücü arttı
AYDEM Yenilenebilir Enerji, Uşak'ın Banaz ilçesindeki rüzgâr enerji santralinin (RES) kapasitesini 11 yeni türbinle iki katına çıkararak, santral kurulu gücünü 127,5 MW'a ulaştırdı. Kuş popülasyonun sürdürülebilirliği için mor renge boyanan rüzgâr türbinleri, Türkiye'nin temiz enerji arzına katkı sunmaya başladı. Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Kapasite artış yatırımımız kapsamında, Uşak RES'te planladığımız 17 rüzgâr türbinini, geçtiğimiz yıl aralık ayında sahaya taşımaya başladık. Proje kapsamında 6 türbinimiz için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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