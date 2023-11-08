Casper’dan kasım ayına özel indirim fırtınası

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, teknolojik ihtiyaçları performans ve kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayına özel fırsatlar sunan Casper, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda, monitörlerde ve aksesuarlarda %10'a varan indirimi, Casper VIA telefonlarda ise %15'e varan indirimi casper.com.tr adresinden sağlayacak. Teknoloji tutkunları için cazip fırsatlar yaratan Casper, son teknolojiye sahip ürün modellerini avantajlı fiyatlarla casper.com.tr'de kullanıcılarıyla buluşturacak.

Excalibur ve Casper Nirvana Bilgisayarlarda Kasım Ayına Özel %10'a Varan İndirim

Bilgisayar sektörünün gün geçtikçe gelişmesiyle, bilgisayar kullanıcıları daha yüksek performanslı cihazlara ihtiyaç duyuyor. Intel ve Nvidia gücünün bir araya geldiği Excalibur bilgisayarlar, rakipsiz performansıyla kullanıcıların sahip olmak istediği tüm özellikleri bir arada sunuyor. Günlük yaşamlarında düzenli olarak mobil olan ve bilgisayarını aktif kullanan kişiler, Casper Nirvana bilgisayarlar sayesinde projelerini kolay bir şekilde takip ederken, zamanlarını da en verimli şekilde değerlendirebilecek. Kasım ayı boyunca casper.com.tr'de devam edecek kampanya, Excalibur ve Nirvana bilgisayar modellerine özel %10'a varan indirim avantajı sağlayacak.

Özgürlüğüne düşkün oyuncular için geliştirilen Excalibur, bütçe dostu fiyatıyla sınırsız oyun keyfini doyasıya yaşamayı mümkün kılıyor. Güç ve kalitesinden ödün vermeyen Excalibur, ömür boyu performans garantisiyle performans kayıplarının önüne geçiyor ve cihaz ömrünü korumaya destek oluyor. Bir bilgisayarda rutin olarak yapılması gereken bakımları ücretsiz bir şekilde sağlayan Excalibur, bilgisayarlarda ömür boyu performans garantisi kapsamında hizmet veriyor. Son teknolojiyi takip eden üstün özelliklerinin yanı sıra üst düzey performans sunan Casper Nirvana ise ince ve hafif yapısı sayesinde mobil kullanımı son derecece kusursuz bir hale getiriyor. Modern tasarım ve teknolojiye sahip Casper Nirvana bilgisayarlar, şık ve ergonomik tasarımıyla farklı kullanıcı gruplarına hitap etmeyi başarıyor.

Casper VIA Akıllı Telefon Modellerinde Kasım Ayına Özel %15'e Varan İndirim

Telefon dünyasının Türkiye'deki en güçlü temsilcilerinden olan Casper VIA telefon modelleri, yaratıcılığın sınırlarını keşfederek mükemmelliği hedefleyen kişiler için en iyi seçenekleri sunuyor. Gelişmiş özellikler, yüksek performans ve kameralarda kusursuz bir kaliteye sahip olan Casper VIA telefon modelleri, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Ürün ve fiyat dengesini en uygun şekilde koruyan Casper VIA telefonlar, performans ve kalitesiyle her kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. En yeni Android versiyonlarını barındıran Casper VIA telefon modelleri, yapay zeka destekli modelleriyle bir telefondan alınabilecek maksimum verimi kullanıcılarına deneyimletiyor. Casper VIA, geniş ve benzersiz renk seçenekleriyle, performans ve görünümden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için en iyi seçeneklerini bir araya getirdi. Casper VIA X30 Plus, Casper VIA X30 ve Casper VIA M35 telefon modelleri, Kasım ayına özel olarak %15'e varan, Casper VIA tabletlerde ise %7'ye varan indirim avantajıyla casper.com.tr'de satışa sunulacak.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretimi yapılıyor. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 4 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

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