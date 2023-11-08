EİB’nin ekim ihracatı yüzde 4 yükseldi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında ihracatını yüzde 4'lük artışla 1 milyar 426 milyon dolardan 1 milyar 482 milyon dolara taşıdı. Ekim ayında Türkiye'nin ihracatıysa yüzde 7,4'lük artışla 21 milyar 300 milyon dolardan 22 milyar 873 milyon dolara ilerledi.

REKOR TEKSTİLDE

Ege İhracatçı Birlikleri 2023 yılının 10 aylık döneminde 15 milyar 157 milyon dolarlık ihracatı kayda alırken, EİB'nin son 1 yıllık ihracatı yüzde 1,6'lık artışla 18 milyar 58 milyon dolardan, 18 milyar 340 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörü 82,9 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği son aylardaki başarılı performansını ekim ayında da sürdürdü.