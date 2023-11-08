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Kasım’ın ilk 5 gününde en çok deterjan satıldı

HABER MERKEZİ
Kasım’ın ilk 5 gününde en çok deterjan satıldı
HEPSİBURADA, Efsane Kasım'ın ilk kampanya döneminin sonuçlarını açıkladı. En fazla alışveriş akşam 20:00-23:00 saatleri arasında yapılırken en çok satılan ürün deterjan oldu. Yapılan alışverişlerde toplam siparişlerin yüzde 70'i kampanyaya uygun kartlarla taksitlendirilerek, yüzde 30'u ise ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamladı. Kasım ayının öne çıkacak ürünleri arasında şarjlı süpürgeler ve yerli kozmetik ürünleri başı çekti. Kasım'ın ilk 5 gününde platformun müşteri sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15, siparişler ise yüzde 26 artış gösterdi. Satışların büyük bölümü pazar yerindeki KOBİ ve aile işletmeleri tarafından gerçekleştirildi.
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