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Haberler Ekonomi ÖR-KOOP’tan ortaklara 1 milyon TL’lik destek

ÖR-KOOP’tan ortaklara 1 milyon TL’lik destek

İHSAN KARATAŞ
ÖR-KOOP’tan ortaklara 1 milyon TL’lik destek
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 1979 yılında, 7 üretici tarafından kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR- KOOP), ortaklarına toplamda 1 milyon TL kredi kullanma imkanı sunacak. Markalaşma hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen ÖR-KOOP, 2 bin 588 ortağıyla Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri haline geldi. Bölge ekonomisine ve bölge çiftçilerine büyük katkı sağlayan ÖR- KOOP, hayvancılığı ve üretimi desteklemek için çalışma başlattı. Hayvansal üretim kredileri kapsamında ÖR-KOOP, Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.
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