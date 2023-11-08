ÖR-KOOP’tan ortaklara 1 milyon TL’lik destek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 1979 yılında, 7 üretici tarafından kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR- KOOP), ortaklarına toplamda 1 milyon TL kredi kullanma imkanı sunacak. Markalaşma hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen ÖR-KOOP, 2 bin 588 ortağıyla Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri haline geldi. Bölge ekonomisine ve bölge çiftçilerine büyük katkı sağlayan ÖR- KOOP, hayvancılığı ve üretimi desteklemek için çalışma başlattı. Hayvansal üretim kredileri kapsamında ÖR-KOOP, Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.