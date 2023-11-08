Pastacılar Festivali’ne Söke damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kale'de 27-29 Ekim tarihleri arasında "3. Çamlıhemşin Pastacılar Festivali" düzenlendi. Festivalin ana sponsoru ise 60 yıldır ustaların vazgeçilmez markası Söke Profesyonel oldu. Festivalin ilk günü, Çamlıhemşin Kaymakamlığı'ndan Taş Köprü'ye kadar devam eden kortej yöre halkı tarafından büyük ilgi gördü. Ellerinde Türk bayrakları ile tulum eşliğinde yürüyen misafirler, Cumhuriyet'in 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutlama yaptı. Söke Profesyonel Demo Ustaları'nın hazırladıkları Cumhuriyet pastası, Çamlıhemşin Taş Köprü üzerinde kesildi.