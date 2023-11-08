Türkiye ile Kuveyt arasında işbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye'nin Kuveyt'e ihracatının 575 milyon dolar, karşılıklı ticaret hacminin 680 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bunu, karşılıklı görüşmelerle, fuarlarla, alım heyetleri programlarıyla, genel ticaret heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri programlarıyla hızlı bir şekilde artıracağız" dedi. Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Kuveyt'te gerçekleştirildi. Toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el- Ayban, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve iş insanları katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'de 427 Kuveytli şirketin ticaret ve yatırım yaptığını belirterek, çeşitli alanlara yayılmış 2 milyar dolara yakın yatırımların artacağına olan inancını dile getirdi.