Türksat-6A gelecek ay uzayda olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın testlerini büyük ölçüde tamamladık. Geliştirdiğimiz milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi KUZGUN, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Kacır, TOGG'a 177 bin 467 araçlık talebin milli otomobil markasına verilen güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye, 5,2 milyar lira destek sağlandığını belirten Kacır, "KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Acil Destek Programları ile sel ve yangın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin de yardımına koştuk. 2 bin 375 KOBİ'mizin 505 milyon lira krediye faizsiz erişimini bin ları felaketlede krede diye sağladık. Son bir yılda ithal ürünleri yerlileştirmeye yönelik 104 KOBİ projesini destekledik" dedi.