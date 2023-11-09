Banttan inen TOGG sayısı 10 bini aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kacır, "TOGG hakikaten bir milli gurur projesi ve başarı hikâyesi. Bugün itibariyle banttan inen TOGG araçların sayısı 10 bini aştı. Bu 60 yıllık bir hayalin gerçekleşme hikâyesi. TOGG'un Ankara'da kurduğu araştırma merkezinde hâlihazırda 180 mühendisimiz çalışmakta ve bunların 112'si savunma sanayi kökenli ve yine merkezde yerli ve milli helikopterimizin kontrol bilgisayarlarından elde edilen tecrübe ile şimdi araç kullanıcı ara yüzlerini kontrol eden bilgisayar donanım ve yazılımını geliştiriyoruz. Askeri hava araçlarımızla edinilen merkezi kontrol bilgisayarı ve otopilot tasarımı tecrübesiyle TOBB'un merkezi kontrol bilgisayarı ve otonom sürüş sistemi tasarımını geliştiriyoruz" diye konuştu.