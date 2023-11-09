TARİŞ zeytinyağını 295 liradan alacak

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, belirledikleri ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alması ve ürününün değerini bulması adına önemli bir uygulama olduğunu söyledi. Sürek, 2023-2024 ürün alım fiyatını 295 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Birlik Başkanı Sürek, titiz çalışmalar sonucu belirlenen fiyatla üreticinin haklarını ve ürünün değerini korumayı amaçladıklarını belirtti. Sürek, "Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ülke, bölge ve zeytinyağı üreticileri için önemli bir güçtür. Tariş, her sezon olduğu gibi bu sezon da tüm kaynaklarını ortaklarının ürününü en iyi şekilde değerlendirmek için kullanacaktır. Belirlediğimiz ürün alım fiyatında kooperatiflerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri en önemli kriter olurken, rekolte miktarları ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri dikkate aldık" dedi.