Dış ticaret haddi eylül ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında dış ticaret haddinin geçen yılın aynı ayına göre 14 puan artarak 86,3 olduğunu duyurdu. TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı. İhracat miktar endeksi, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,1 arttı.