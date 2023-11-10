Hitit’in kurucusuna yılın iş kadını ödülü

Hitit'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman, Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC) tarafından "Yılın İş Kadını ve Kadın Girişimcisi" ödülü verildi. İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Nur Gökman, ödülünü, İtalya Torino'da düzenlenen uluslararası konferansta aldı. Küresel ölçekte kadın girişimcilere katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında Barcelona, Manhattan ve Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından kurulan Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC) ödülleri, bu yıl 5-7 Kasım 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Torino şehrinde gerçekleşen 2023 IWEC Konferansı'nda sahiplerini buldu.