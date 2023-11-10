Kamuda elektrikli araç dönemi başladı

2019 yılında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi konulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan genelgesiyle yüzde 15 hedefi 2030 yılına kadar yüzde 30'a çıkartıldı. Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılması amacıyla Enerji Bakanlığı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayan bir rehber yayımlayacağı bildirilmişti.

YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLAR

Rehber, Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarını kapsıyor. Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri olan binalar veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan kamu binalarının Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmesi gerekiyor. Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibariyle en az 5 yılını tamamlamış binalar; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER:

Rehbere göre; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla dış cephe yalıtımı, led aydınlatma, hareket sensörü, şarj istasyonları, elektrikli araç kullanımına öncelik verilmesi, bisikletli ulaşımın özendirilmesi başlıkları altında tedbirler alınacak. Örneğin iç aydınlatmada kullanılan floresan armatürlerden ekonomik ömrü dolanların veya ekonomik ömrünün sonuna yaklaşanların LED armatür ile dönüşümü sağlanacak. Deprem riski taşımayan ve kiralık olmayan binalarda dış cephe yalıtımına yönelik önlemlerin uygulanması sağlanacak. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.