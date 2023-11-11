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Haberler Ekonomi Çalışmayan emekliler 5 bin tl’lik ikramiyeyi bugün almaya başladı

Çalışmayan emekliler 5 bin tl’lik ikramiyeyi bugün almaya başladı

HABER MERKEZİ
Çalışmayan emekliler 5 bin tl’lik ikramiyeyi bugün almaya başladı
Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu. Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık tek seferlik ikramiye, bugün ödeniyor. Bu tutarın aylıktaki hisseye göre dul ve yetimlere ödemesi de yine bugün gerçekleşecek. SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara bugün; 20, 21, 22 olanlara ise yarın; 23, 24, 25, 26 olanlara da Pazartesi günü ödeme yapılacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemesi 14 Kasım'da yapılacak.
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