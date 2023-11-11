Maden ihracatında lider firmalar ödüllendirildi

Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri olan madenleri ekonomiye kazandıran, yaptıkları katma değerli ihracatla Türkiye'ye 2022 yılında 1,2 milyar dolar döviz kazandıran Ege Maden İhracatçıları Birliği gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 30'una imza atan 10 üyesini ödüllendirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, ödül alan 10 firmanın bu ihracatın 357 milyon dolarlık bölümünü yaptıklarını kaydetti. Doğal taş sektörünün 767 milyon dolarla ihracatın amiral gemisi olduğu bilgisini paylaşan Alimoğlu, "Doğal taş dışındaki madenlerimizin ihracatı ise 433 milyon dolar oldu. Türk madencilik sektörü 2028 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Bu hedefe 2 milyar dolarlık katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.