Sf Trade’den 100. yıla özel görkemli koreografi

Ege Serbest Bölge'de deri ve teknik tekstil alanlarında 2 işletmesiyle faaliyet gösteren SF Trade, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte SF Trade çalışanlarının koreografisiyle oluşturulan '100' rakamı ve sonsuzluk sembolü görsel bir şölen yaşattı. Cumhuriyetin ülkemiz için en önemli kazanım olduğunu belirten SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, "Bugün çok heyecanlıyız. Yaşadığımız bu heyecanı gelecek nesillere taşımak bizim en önemli görevimiz. . Daha nice yüzyıllara hep birlikte bu coşkuyu taşıyalım" dedi.